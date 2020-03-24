МВД направило в регионы экспресс-тесты и средства защиты для медиков и правоохранителей

До утра вторника, 24 марта, все области будут обеспечены минимальным набором экспресс-тестов.

Министерство внутренних дел направило в регионы экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений правоохранителей.

Фото: mvs.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГосЧС отправлены во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний", - отметил министр внутренних Арсен Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что это первая партия экспресс-тестов, которую привезли в понедельник ночью самолетом Вооруженных сил.

Груз будет распределен по стране. В те области, которые находятся возле Киева, тест-системы доставляются автотранспортом, в отдаленные регионы будут лететь самолеты Нацгвардии. Там этот груз будет распределен и автомобильным транспортом будет развозиться по областям.

Геращенко отметил, что до утра вторника, 24 марта, все области Украины будут обеспечены минимальным набором экспресс-тестов, а также всем необходимым для медиков, полицейских, пограничников, гвардейцев, спасателей.

Напомним, ночью 23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов на коронавирус. Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине официально подтвердили 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения из-за эпидемии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Блок рекламы


Похожие новости
В СНБО предлагают на период карантина разместить медиков в отелях и хостелах рядом с больницамиВ СНБО предлагают на период карантина разместить медиков в отелях и хостелах рядом с больницами
Верховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийствоВерховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийство
Киев получил первые экспресс-тесты на коронавирусКиев получил первые экспресс-тесты на коронавирус
Суд арестовал двух правоохранителей, подозреваемых в пыткахСуд арестовал двух правоохранителей, подозреваемых в пытках
Эвакуированных из китайского Уханя граждан будут охранять 47 правоохранителей, - АваковЭвакуированных из китайского Уханя граждан будут охранять 47 правоохранителей, - Аваков
Полиция указала на несоответствия в заявлениях защиты Юлии КузьменкоПолиция указала на несоответствия в заявлениях защиты Юлии Кузьменко
В деле Шеремета проверят аргументы защиты подозреваемых, - Офис генпрокурораВ деле Шеремета проверят аргументы защиты подозреваемых, - Офис генпрокурора
На повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК в 2020 году запланировано около 10 млн грнНа повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК в 2020 году запланировано около 10 млн грн
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения ПорошенкоГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Олегу Сенцову в Лондоне вручили премию в области защиты прав человека имени МагнитскогоОлегу Сенцову в Лондоне вручили премию в области защиты прав человека имени Магнитского
Последние новости
Подгружаем последние новости