МВД направило в регионы экспресс-тесты и средства защиты для медиков и правоохранителей

До утра вторника, 24 марта, все области будут обеспечены минимальным набором экспресс-тестов.

Министерство внутренних дел направило в регионы экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений правоохранителей.

Фото: mvs.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба МВД .

"Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГосЧС отправлены во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний", - отметил министр внутренних Арсен Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что это первая партия экспресс-тестов, которую привезли в понедельник ночью самолетом Вооруженных сил.

Груз будет распределен по стране. В те области, которые находятся возле Киева , тест-системы доставляются автотранспортом, в отдаленные регионы будут лететь самолеты Нацгвардии. Там этот груз будет распределен и автомобильным транспортом будет развозиться по областям.

Геращенко отметил, что до утра вторника, 24 марта, все области Украины будут обеспечены минимальным набором экспресс-тестов, а также всем необходимым для медиков, полицейских, пограничников, гвардейцев, спасателей.

Напомним, ночью 23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов на коронавирус. Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине официально подтвердили 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения из-за эпидемии.