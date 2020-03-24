Нардепы Княжицкий и Синютка потребовали от СБУ и ГБР расследовать заявление Бужанского

Народные депутаты Николай Княжицкий и Олег Синютка требуют от Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований отреагировать на неправдивую информацию, распространенную народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским.

Соответствующее обращение народные депутаты от "Европейской Солидарности" направили в правоохранительные органы в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба партии.

Речь идет о распространенном Бужанским видео о якобы избиении жителя Львова из-за его кашля в автобусе, которое является фейковым.

"Чистый фейк, потому что ни одного такого случая во Львове не было. Но фейка депутату от "слуг" было мало - он сравнил эту ситуацию с погромом евреев в июле 1941 года, который произошел после прихода нацистов в наш город. Цель этой антиукраинской провокации очевидна: показать, что "во Львове ничего не изменилось с 1941 года" и уже начались погромы в "центре бандеровщины". Методы провокаторов не изменились за десятилетия: та же самая ложь, то же стремление выставить жителей Львова и Галичины и Украины в целом, как недостойных жить в цивилизованной Европе", - подчеркнул Олег Синютка.

Также народный депутат отметил, что для миллионов украинцев и туристов со всего мира Львов уже давно стал символом европейскости Украины, гостеприимства, толерантности и уважения многонациональной и многокультурной истории города.