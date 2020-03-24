Нардепы Княжицкий и Синютка потребовали от СБУ и ГБР расследовать заявление Бужанского

Речь идет о распространенном Бужанским видео о якобы избиении жителя Львова из-за его кашля в автобусе.

Нардепы Княжицкий и Синютка потребовали от СБУ и ГБР расследовать заявление Бужанского
Нардеп фракции "Слуга народа" Максим Бужанский
Фото: dnpr.com.ua

Народные депутаты Николай Княжицкий и Олег Синютка требуют от Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований отреагировать на неправдивую информацию, распространенную народным депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским.

Соответствующее обращение народные депутаты от "Европейской Солидарности" направили в правоохранительные органы в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба партии.

Речь идет о распространенном Бужанским видео о якобы избиении жителя Львова из-за его кашля в автобусе, которое является фейковым.

"Чистый фейк, потому что ни одного такого случая во Львове не было. Но фейка депутату от "слуг" было мало - он сравнил эту ситуацию с погромом евреев в июле 1941 года, который произошел после прихода нацистов в наш город. Цель этой антиукраинской провокации очевидна: показать, что "во Львове ничего не изменилось с 1941 года" и уже начались погромы в "центре бандеровщины". Методы провокаторов не изменились за десятилетия: та же самая ложь, то же стремление выставить жителей Львова и Галичины и Украины в целом, как недостойных жить в цивилизованной Европе", - подчеркнул Олег Синютка.

Также народный депутат отметил, что для миллионов украинцев и туристов со всего мира Львов уже давно стал символом европейскости Украины, гостеприимства, толерантности и уважения многонациональной и многокультурной истории города.

"Вместе с коллегой по фракции Николаем Княжицким мы обратились в СБУ и ГБР, чтобы они расследовали эту очередную попытку поссорить украинцев из разных регионов страны и посеять межнациональную рознь. Государство должно реагировать решительно, особенно в нынешних обстоятельствах, когда задачей всех украинцев и власти в частности является борьба с пандемией коронавируса", - подытожил народный депутат.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Блок рекламы


Похожие новости
На Киву написали заявление в ГБР за прославление Сталина (документ)На Киву написали заявление в ГБР за прославление Сталина (документ)
МИД опроверг заявление словацкого премьера о продаже Украиной 2 млн масок в ГерманиюМИД опроверг заявление словацкого премьера о продаже Украиной 2 млн масок в Германию
Депутаты Рады потребовали изолировать коллегу из-за страха перед коронавирусомДепутаты Рады потребовали изолировать коллегу из-за страха перед коронавирусом
Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, но "консультации будут"Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, но "консультации будут"
Суд опроверг заявление "1+1 медиа" о незаконности обысков дома у журналиста телеканалаСуд опроверг заявление "1+1 медиа" о незаконности обысков дома у журналиста телеканала
Евросоюз и США призвали РФ расследовать убийство Бориса НемцоваЕвросоюз и США призвали РФ расследовать убийство Бориса Немцова
В США осудили незаконные действия РФ в Крыму (Заявление)В США осудили незаконные действия РФ в Крыму (Заявление)
Гончарук: заявление об отставке не писал и с Зеленским об этом не говорилГончарук: заявление об отставке не писал и с Зеленским об этом не говорил
ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в нардепыЦИК зарегистрировала 19 кандидатов в нардепы
У Зеленского приняли заявление крымчанина Яцкина о включении на обмен, - адвокатУ Зеленского приняли заявление крымчанина Яцкина о включении на обмен, - адвокат
Последние новости
Подгружаем последние новости