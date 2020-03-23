Гончарук опроверг обвинения в служебной халатности в противодействии коронавирусу

"Сейчас точно не лучшее время искать "крайних".

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук опроверг обвинения в служебной халатности при осуществлении мер, направленных на противодействие распространению COVID-19.

Экс-глава правительства рассказал о разработанном плане мероприятий, направленных на предотвращение распространению коронавирусной инфекции в Украине.

"Еще задолго до получения письма от СНБО наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины во главе с Зоряной Скалецкой были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией", - написал экс-глава правительства в фейсбуке.

Гончарук отметил, что правительство создало соответствующий штаб, установило состояние повышенной готовности и разработало алгоритмы действий.

В день получения письма, заявил он, было неотложно созвано совещание. Минздрав, а также ряд других министерств и ведомств получили поручения.

Позже, 3 февраля, правительство утвердило Национальный план противоэпидемиологических мер, направленный на предотвращение распространения коронавируса. В нем, среди прочего, было поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружения угрозы дефицита таких товаров в Украине.

"Кроме того, мы ввели временные ограничения и условия касательно людей, которые возвращались с Китая, и возобновили должность главного санитарно-эпидемиологического врача страны, который и сейчас координирует работу всех медиков в стране", - напомнил Гончарук.

Бывший премьер подчеркнул, что правительство было в постоянном контакте с регионами. Было проведено обучение медицинских работников, начали готовить больницы, запустили температурный скрининг на границах и развернули информационно-разъяснительные кампании.

"По состоянию на начало февраля рассматривались три сценария развития ситуации - сценарий без заражений в Украине, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия. Поэтому действия правительства должны были быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. Поэтому запрет экспорта планировали при диагноза первого случая", - сообщил Гончарук.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, а уже 4 марта было отправлено в отставку правительство. Новый состав Кабмина ввел запрет в течение недели, как и было запланировано.

"Сейчас точно не лучшее время искать "крайних". Лучше сконцентрироваться на решении серьезных вызовов, которые стоят перед Украиной. Это преодоление коронавируса, это борьба за экономику страны и противостояние с теми, кто навязывает стране "простые решения" типа " дефолта ", - отметил Алексей Гончарук.

Напомним, 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука.

Это произошло после публикации в СМИ информации о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов еще 31 января обратился к Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов.

Однако это сделано не было. Запрет ввел только 11 марта Кабмин Дениса Шмыгаля. К этому времени частные компании успели продать за границу 980 тонн масок.

Экспорт товаров противоэпидемического назначения из Украины ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.