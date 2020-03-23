После введения карантина количество пересечений линии разграничения с ОРДЛО снизилось в 56 раз

После введения карантинных мероприятий количество пересечений КПВВ на линии разграничения на Донбассе снизилась в 56 раз. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Накануне введения карантина поток людей через линию соприкосновения существенно вырос. 13 марта через КПВВ проехали более 53 000 человек и 5 000 транспортных средств. 14 марта показатель составил 61 500 человек и 6400 транспортных средств.

"Больше всего прошло через КПВВ "Станица Луганская" - 17 500 человек. 15 марта поток составил 55 000 человек за сутки. При этом в период января-февраля 2020 ежедневно насчитывалось 30-34 000 пересечений", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что граждане, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории, активно выезжали на подконтрольную территорию за продуктами, лекарствами и для получения соцвыплат и пенсий.

"После введения ограничения за 16-19 марта ежедневное количество пересечений КПВВ на Донбассе стремительно снижалось. Если 16 марта линию соприкосновения пересекли 9 200 человек и 990 транспортных средств, то 19 марта - только 1 100 человек и 147 авто. То есть разница в сравнении с пиковой нагрузкой 14 марта составила 56 раз", - заявили в министерстве.

После решения оккупационной администрации ОРДО полностью закрыть КПВВ со своей стороны количестве пересечений выросло до 3100 человек на КПВВ в Донецкой области.

Напомним, террористическая организация "Донецкая Народная Республика" запретила движение людей и транспорта через пункты пропуска на линии соприкосновения с полуночи 21 марта.