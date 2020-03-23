У нардепа от "Голоса" Юрчишина не подтвердился коронавирус

Он будет продолжать нахождение на домашнем карантине.

У нардепа от "Голоса" Юрчишина не подтвердился коронавирус
Фото: Макс Требухов

У народного депутат от "Голоса" Ярослава Юрчишина не подтвердилось заражение коронавирусом. 23 марта ему сообщили результаты анализа, написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп шесть дней не выходил из своей комнаты, ограничив общение с членами семьи.

"Поговорил с аппаратом ВР - они сообщили радостную новость. Поскольку тест негативный и симптомов никаких нет, перехожу в режим ограниченной самоизоляции. Буду контактировать с детьми и женой", - написал нардеп.

Он добавил, что планирует находиться на домашнем карантине до 27 марта, как ему советовали врачи. Если будет критическая потребность, нардеп сообщил о готовности "с соблюдением всех требований быть в рядах там, где будет необходим".

Напомним, что Юрчишин сообщил о своей самоизляции 18 марта, после того, как коронавирус подтвердился у нардепа Сергея Шахова. Он был вместе с ним на телеэфирах.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Члены экологического комитета пообещали самоизолироваться из-за обнаружения коронавируса у Шахова.

Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин ("Голос") объявил о самоизоляции в связи с тем, что был с Шаховым на телеэфирах 12 и 13 марта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Блок рекламы


Похожие новости
Супрун заявила, что обильное питье воды и промывание носа солевым раствором не помогут уберечься от коронавирусаСупрун заявила, что обильное питье воды и промывание носа солевым раствором не помогут уберечься от коронавируса
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
У замглавы Харьковского облсовета диагностировали коронавирусУ замглавы Харьковского облсовета диагностировали коронавирус
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусомНардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом
Нардеп от "ОПЗЖ" Лукашев обратился к врачам из-за подозрения на коронавирус (обновлено)Нардеп от "ОПЗЖ" Лукашев обратился к врачам из-за подозрения на коронавирус (обновлено)
Глава Минздрава Емец предложил нардепам сдать экспресс-тест на коронавирус перед внеочередным заседаниемГлава Минздрава Емец предложил нардепам сдать экспресс-тест на коронавирус перед внеочередным заседанием
Бориспольский горсовет выделил из бюджета 3,7 млн гривен на борьбу с коронавирусом (видео)Бориспольский горсовет выделил из бюджета 3,7 млн гривен на борьбу с коронавирусом (видео)
ЦОЗ получил из Китая 50 тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирусЦОЗ получил из Китая 50 тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус
Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в КиевеКличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве
Нардеп Лукашев из "ОПЗЖ" заразился коронавирусомНардеп Лукашев из "ОПЗЖ" заразился коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости