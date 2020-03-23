Супрун заявила, что обильное питье воды и промывание носа солевым раствором не помогут уберечься от коронавируса

Бывшая глава Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала о самых популярных мифах, связанных с предотвращением и лечением коронавирусной болезни.

В первую очередь, Супрун заявила, что частое питье воды не поможет "вымыть болезнь из организма". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Не поможет и полоскание горла водой, ни теплой, ни подсоленой. Это может действительно успокоить боль в горле, но нет никаких доказательств, что это убьет коронавирус или остановит его проникновение в легкие", - подчеркнула бывшая глава Минздрава Украины.

Она добавила, что климат и погода не влияют на передачу коронавируса. Пока неизвестно, какое влияние на него имеет солнечный свет или ультрафиолетовые излучения от лампы, однако ВОЗ призывает не использовать такие лампы для стерилизации рук.

Кроме этого, от COVID-19 не поможет горячая ванна - она может даже навредить. По ее словам, не убережет от заболевания и регулярное промывание носа солевым раствором.

"Нет доказательств, что это защищает людей от коронавируса, и от любого другого вируса. ВОЗ отмечает, что есть несколько ограниченных доказательств, что регулярное промывание носа солевым раствором может помочь людям быстрее выздороветь от простуды. Но респираторные инфекции это не предотвратит", - пояснила она.

Бессильны при COVID-19 и лук, чеснок и все витамины. При этом сообщается, что антибиотики неэффективны для профилактики и лечения коронавируса, потому что уничтожают только бактерии. Их назначат при COVID-19, если к вирусу добавилась бактериальная инфекция.

Кроме этого, Супрун подчеркнула, что коронавирус не может передаваться через укусы комаров.

Напомним, во Франции медики заявили, что провели исследование, в рамках которого пациенты с коронавирусом успешно прошли курс лечения препаратом от малярии - хлорохином.