С 24 марта украинцам запрещено покидать страну с туристической целью

Не будет работать ни один аэропорт, кроме "Борисполя".

С 24 марта украинцам запрещено покидать страну с туристической целью
Фото: facebook/Volodymyr Omelyan

Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил гражданам покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщили на Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют мероприятия государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение является не удобным, но необходимым из-за темпов распространения коронавируса.

Напомним, с 18 марта и до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом "Укрзализныце" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

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