С 24 марта украинцам запрещено покидать страну с туристической целью

Не будет работать ни один аэропорт, кроме "Борисполя".

Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил гражданам покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщили на Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют мероприятия государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение является не удобным, но необходимым из-за темпов распространения коронавируса.

Напомним, с 18 марта и до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).