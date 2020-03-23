СБУ дала рекомендации Кличко, что делать во время эпидемии

Служба безопасности Украины направила председателю Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталию Кличко рекомендации по необходимым мероприятиями для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Кроме уже предпринятых мер, предлагается, среди прочего, продлить карантин.

Об этом KV стало известно из письма СБУ председателю КГГА Виталию Кличко.

Как следует из документа, СБУ рекомендует главе КГГА провести в СМИ информационную кампанию по дополнительному информированию населения о сути коронавирусной инфекции, в ходе которой рассказать людям как действовать при выявлении у них симптомов коронавирусной инфекции, какие медикаменты должны быть в домашней аптечке, рассказать о необходимости соблюдения правил гигиены и об исключении выхода их из дома.

Также СБУ порекомендовало Виталию Кличко издать распоряжения о необходимости нахождения людей по месту проживания, ограничению их перемещений и контролировать выполнение таких распоряжений при помощи правоохранительных органов.

Кроме того, в СБУ считают необходимым ввести запрет на посещения всех общественных мест, принятие гражданами гостей и рекомендовать гражданам пользоваться лифтам по одному. Также СБУ рекомендует запретить въезд в столицу любого транспорта для чего на въездах в город внедрить ограничительные мероприятия с привлечением Нацгвардии.

Согласно документу, СБУ рекомендует обеспечить магазины продуктами, а аптеки лекарствами, масками и антисептическими средствами. Также спецслужба рекомендует обеспечить все предприятия независимо от формы собственности средствами измерения температуры и обязать их проводить ежедневный скрининг с ведением соответствующих журналов. Обязательный скрининг посетителей рекомендуется также ввести в магазинах и аптеках.

Главе КГГА также рекомендуют наладить выпуск медицинских масок в необходимом количестве, объяснить населению необходимость использования масок во время пребывания в общественных местах и обязать носить маски всех без исключения.

Как следует из документа Виталию Кличко также рекомендовали ввести жесткие ограничительные меры по скоплению людей, провести в связи с этим разъяснительную работу среди населения и рекомендовать пожилым людям оставаться дома. Внедрить систему штрафов за нарушения таких мер, а контроль за этим поручить правоохранительным органам.

СБУ также рекомендует принять меры по выявлению людей, которые нелегально находятся в Киевском регионе, организовать проверку их на наличие коронавирусной инфекции, а после окончания карантина принять относительно них решение согласно законодательству.

Спецслужба рекомендовала главе КГГА организовать в Киевском регионе и начать в полиции и экстренных службах создание систем с автоматическим определением аномалий (скрининга лиц), организовать установку тепловизионных систем по их определению в местах массового скопления людей (супермаркеты гипермаркеты). Также рекомендовано обновить алгоритмы систем распознавания лиц с учетом ношения гражданами масок.

Также СБУ рекомендует запретить проведение любых протестных акций в столице, а в случае дальнейшего распространения инфекции организовать посещения граждан магазинов только через пропуск полицией.

Стоит отметить, что Служба безопасности Украины, учитывая негативный опыт стран Европы, которые не вовремя приняли перечисленные меры, рекомендует внедрить их безотлагательно. Также В СБУ считают, что карантин необходимо будет продлить.

Напомним, за сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Киев стал лидером по количеству заболевших COVID-19.