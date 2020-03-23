Александр Дубинский и Алексей Гончаренко анонсировали отставку Емца с должности главы МОЗ

Илья Емец, министр здравоохранения в условиях активного распространения коронавируса в Украине может объявить о своей отставке. Об этом сообщил нардеп от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Слуга народа" подчеркнул, что Емец должен уйти в отставку уже сегодня, 23 марта.

Дубинский не назвал каких-либо конкретных причинах такого решения Емца, однако пообещал рассказать об этом в своем видеообращении на YouTube.

Александр Дубинский и Алексей Гончаренко анонсировали отставку Емца с должности главы МОЗ

Информацию об отставке Емца подтвердил и нардеп от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По словам политика, причиной отставки стало то, что Емец не смог наладить работу возглавляемого им МЗ.

"И в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействия вируса. Поэтому было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования", — написал Гончаренко.

Александр Дубинский и Алексей Гончаренко анонсировали отставку Емца с должности главы МОЗ

Тем временем спикер Министерства здравоохранения Артем Дехтяренко в комментарии украинским журналистам опроверг информацию об отставке Емца и заверил, что МОЗ продолжает работать в усиленном режиме.

"Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется", — заверил он.

Напомним, ранее глава МОЗ Илья Емец призвал украинцев готовиться к худшему в связи с коронавирусом и заявил, что больных будет все больше.


Оксана Житнюк, Тудей

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