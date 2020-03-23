Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок
Запрет могли ввести на неделю раньше, если бы Рада не уволила правительство.
Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что правительство Алексея Гончарука не игнорировало письмо секретаря СНБО Алексея Данилова с предложением запретить экспорт масок.
"На самом деле все сработали быстро, вовремя и имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали и начали внедрять план действий", - написал он в фейсбуке.
По его словам, тогда рассматривались три сценария: без заражений в Украине, с небольшим количеством заражений и пандемия. Действия правительства должны были становиться все жестче при ухудшении ситуации.
"Эксперты предлагали запретить экспорт при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3-го марта. А 4-го сменили правительство. И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - написал Милованов.
Напомним, 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука.
Это произошло после публикации в СМИ информации о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов еще 31 января обратился к Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов.
Однако это сделано не было. Запрет ввел только 11 марта Кабмин Дениса Шмыгаля. К этому времени частные компании успели продать за границу 980 тонн масок.
Экспорт товаров противоэпидемического назначения из Украины ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.