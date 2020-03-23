Суд по MH17 ушел на перерыв до лета

Рассмотрение дела прервалось из-за коронавируса

Суд по MH17 ушел на перерыв до лета
Коллегия судей в разбирательстве относительно трагедии MH17
Фото: Ирина Сомер

Окружной суд Гааги до июня приостановил слушания по делу о крушении самолета, выполнявшего рейс MH17, в 2014 году.

Как сообщает BBC, 23 марта суд провел короткое заседание, после чего взял перерыв до лета из-за пандемии коронавируса.

Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. В ближайшее время суд опубликует ряд документов и обязуется дать родственникам погибших доступ к большой части материалов по делу.

Крайний срок для допроса свидетелей еще не назначен, сообщает наш корреспондент. Вероятно, суду понадобится время, чтобы перевести ряд документов по делу на русский язык.

Суд начал рассматривать дело о крушении "боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, в начале марта. Слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе "Схипсхол" недалеко от одноименного международного аэропорта Амстердама.

Обвинения в убийстве пассажиров самолета получили Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот). Они лично не нажимали на кнопку пуска ракеты "Бук", которая попала в самолет, но участвовали в доставке ракетного комплекса к месту ее запуска.

Напомним, пассажирский самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророSSийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из РоSSийской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд ушел на перерыв для подготовки решения по вкладам Суркисов в ПриватбанкеВерховный Суд ушел на перерыв для подготовки решения по вкладам Суркисов в Приватбанке
Раненых на Донбассе военных доставили вертолетами в ДнепрРаненых на Донбассе военных доставили вертолетами в Днепр
Президент Европарламента ушел на карантин после визита в ИталиюПрезидент Европарламента ушел на карантин после визита в Италию
Подсудимый по делу MH17 ведет роскошный образ жизни в РоSSии, - СМИПодсудимый по делу MH17 ведет роскошный образ жизни в РоSSии, - СМИ
Украинскую часть международной группы следователей по MH17 возглавил замгенпрокурора МамедовУкраинскую часть международной группы следователей по MH17 возглавил замгенпрокурора Мамедов
Касько ушел из прокуратуры вслед за РябошапкойКасько ушел из прокуратуры вслед за Рябошапкой
Рябошапка ушел из зала заседаний, не дождавшись увольненияРябошапка ушел из зала заседаний, не дождавшись увольнения
Турция сбила два военных самолета Су-24 в ИдлибеТурция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе
Мэр Новограда-Волынского ушел в отставкуМэр Новограда-Волынского ушел в отставку
Генпродюсер близкого к Медведчуку телеканала ушел к АхметовуГенпродюсер близкого к Медведчуку телеканала ушел к Ахметову
Последние новости
Подгружаем последние новости