Голик призвал украинцев контролировать ремонт дорог

Обратная связь и общественный контроль качества ремонта дорог по всей стране являются важной частью Национального проекта «Большая стройка». Координатор проекта Юрий Голик в интервью Обозревателю призвал украинцев подключаться к процессу.

«Для государства очень правильно вести нормальный диалог с обществом, и если граждане видят, что на отрезке какой-то дороги происходит что-то не то, либо дорога отремонтирована ненадлежащим качеством, на этой карте можно оставлять свои комментарии, можно звонить на горячую линию Укравтодора, писать на их страницах в социальных сетях, и они обязательно будут на это реагировать», - заявил Голик.

Он отметил, что «Укравтодор не может присутствовать везде, его нельзя распределить на каждый сантиметр дороги. А люди, которые на этих дорогах ездят, они и есть те самые потребители услуг».

Голик также напомнил, что у Национального проекта «Большая стройка» есть официальный Telegram-канал. С помощью канала можно в режиме реального времени отслеживать, как идет строительство и ремонт тысяч километров дорог, сотен школ, детских садиков, больниц и стадионов по всей стране в рамках инициированного Президентом Владимиром Зеленским проекта «Большая стройка».

По словам Голика, обратная связь уже есть, люди пишут сообщения и комментируют ремонты. «Самые частые сообщения – это «отремонтируйте ту дорогу», «обратите внимание на эту», «зачем вы делаете эту дорогу, надо делать другую» и так далее. И это все понятно, ведь массово дороги не ремонтировались долгие годы и всем хочется всего и сразу. К сожалению, так не бывает, бывает все последовательно», - уточнил координатор «Большой стройки».

Голик напомнил, что в 2020 году запланировано отремонтировать 6,5 тысяч км дорог, из которых 4 тысячи км выполнит Укравтодор, еще 2,5 тысячи – областные администрации.

Ранее координатор Национального проекта «Большая стройка» Юрий Голик сообщал, что Кабинет Министров обязал областные государственные администрации не менее 80% выделенных средств тратить на капитальные, а не ямочные ремонты дорог.