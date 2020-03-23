Введение ЧП откладывается на неопределенный срок - источники в ВР

Завтра, 24 марта, не будет внеочередной сессии Верховной Рады (ВР), которая должна проголосовать за указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) в связи с эпидемией SARS-CoV-2 (вируса, который влечет за собой COVID-19). Народные депутаты будут предупреждены о проведении внеочередной сессии за 48 часов.

Об этом KV стало известно от нескольких народных депутатов ВР.

Членам фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” (“ОПЗЖ”) были разосланы смс с сообщением, что нужно быть готовыми к внеочередной сессии, но без определенной даты проведения сессии, сказал *KV член фракции “ОПЗЖ”.

Внефракционный народный депутат отметил в комментарии *KV, что слухи о завтрашней внеочередной сессии ВР – “полная ерунда и разгон паники”.

А представитель фракции “Слуга народа” сообщил *KV, что сегодня получена смс от руководства фракции о переносе внеочередной сессии ВР. “Нам сообщили, что предупредят о сессии за 48 часов до ее начала”, – сказал нардеп от “Слуги народа”.

Напомним, ЧП в Украине (по всей стране или на отдельных территориях) вводится по следующему алгоритму:

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) формирует предложения по введению ЧП;

президент издает соответствующий указ и инициирует внеочередное заседание ВР;

ВР на протяжении двух дней с издания указа и обращения президента должна утвердить указ о введении ЧП.

Неизвестно, как будет действовать власть, если в ВР не соберет кворум (226 парламентариев) для утверждения указа о введении ЧП. Часть юристов считает, что указ вступит в силу автоматически – ввиду форс-мажора. Другие юристы считают, что без утверждения Радой указ не будет иметь силы, поскольку Украина – парламентско-президентская республика. Еще часть юристов считает, что потребуется срочное обращение в суд – для трактовки нормы закона “О правовом режиме чрезвычайного положения” .

Напомним, в пятницу, 20 марта, спикер ВР Дмитрий Разумков сказал, что Рада во время карантина продолжит работу в комитетах.

По данным KV , работа народных депутатов в комитетах тоже проблематична, что связано с отменой работы общественного транспорта в Киеве и необходимостью выдачи индивидуальных спецбилетов для помощников нардепов, а также, в случае введения ЧП – специальных пропусков для них.