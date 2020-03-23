Введение ЧП откладывается на неопределенный срок - источники в ВР

Введение ЧП откладывается на неопределенный срок - источники в ВР

Завтра, 24 марта, не будет внеочередной сессии Верховной Рады (ВР), которая должна проголосовать за указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) в связи с эпидемией SARS-CoV-2 (вируса, который влечет за собой COVID-19). Народные депутаты будут предупреждены о проведении внеочередной сессии за 48 часов.

Об этом KV стало известно от нескольких народных депутатов ВР.

Членам фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” (“ОПЗЖ”) были разосланы смс с сообщением, что нужно быть готовыми к внеочередной сессии, но без определенной даты проведения сессии, сказал *KV член фракции “ОПЗЖ”.

Внефракционный народный депутат отметил в комментарии *KV, что слухи о завтрашней внеочередной сессии ВР – “полная ерунда и разгон паники”.

А представитель фракции “Слуга народа” сообщил *KV, что сегодня получена смс от руководства фракции о переносе внеочередной сессии ВР. “Нам сообщили, что предупредят о сессии за 48 часов до ее начала”, – сказал нардеп от “Слуги народа”.

Напомним, ЧП в Украине (по всей стране или на отдельных территориях) вводится по следующему алгоритму:

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) формирует предложения по введению ЧП;

президент издает соответствующий указ и инициирует внеочередное заседание ВР;

ВР на протяжении двух дней с издания указа и обращения президента должна утвердить указ о введении ЧП.

Неизвестно, как будет действовать власть, если в ВР не соберет кворум (226 парламентариев) для утверждения указа о введении ЧП. Часть юристов считает, что указ вступит в силу автоматически – ввиду форс-мажора. Другие юристы считают, что без утверждения Радой указ не будет иметь силы, поскольку Украина – парламентско-президентская республика. Еще часть юристов считает, что потребуется срочное обращение в суд – для трактовки нормы закона “О правовом режиме чрезвычайного положения”.

Напомним, в пятницу, 20 марта, спикер ВР Дмитрий Разумков сказал, что Рада во время карантина продолжит работу в комитетах.

По данным KV, работа народных депутатов в комитетах тоже проблематична, что связано с отменой работы общественного транспорта в Киеве и необходимостью выдачи индивидуальных спецбилетов для помощников нардепов, а также, в случае введения ЧП – специальных пропусков для них.

Фото: “Дело”


Алексей Алтынов, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Блок рекламы


Похожие новости
Емец выступил за введение чрезвычайного положения в УкраинеЕмец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа""Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
Рада продлит сроки подачи е-деклараций из-за коронавирусаРада продлит сроки подачи е-деклараций из-за коронавируса
Сюмар не исключила введение ответственности за нарушение карантинаСюмар не исключила введение ответственности за нарушение карантина
Премьер Израиля допустил введение карантина для всех въезжающих в странуПремьер Израиля допустил введение карантина для всех въезжающих в страну
Скалецкая: срок обсервации в Новых Санжарах закончилсяСкалецкая: срок обсервации в Новых Санжарах закончился
ВАКС закрыл дело о недекларарировании имущества судьей Попович из-за истечения сроков давностиВАКС закрыл дело о недекларарировании имущества судьей Попович из-за истечения сроков давности
Дело Гандзюк: экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляцииДело Гандзюк: экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляции
Консультации с Ираном по сбитому самолету МАУ отложены на неопределенный срок из-за коронавирусаКонсультации с Ираном по сбитому самолету МАУ отложены на неопределенный срок из-за коронавируса
Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источникиВопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
Последние новости
Подгружаем последние новости