Кабмин разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина

Правительство Украины разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина. Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на своей странцие в Facebook .



По ее словам, инициатива о составлении списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.



"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов... Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям. Наш приоритет – максимальное сохранение рабочих мест, но с обязательным соблюдение всех безопасности карантинных норм", – отметила Панаиотиди.



По ее словам, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, будет выглядеть следующим образом:

1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.

2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).

3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.

4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).

5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).

6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

7. Розничная торговля (кроме той, что определена в списке как разрешенная).

