Кабмин разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина

Кабмин разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина

Правительство Украины разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина. Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на своей странцие в Facebook.

По ее словам, инициатива о составлении списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов... Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям. Наш приоритет – максимальное сохранение рабочих мест, но с обязательным соблюдение всех безопасности карантинных норм", – отметила Панаиотиди.

По ее словам, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, будет выглядеть следующим образом:
1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.
2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).
3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.
4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).
5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).
6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).
7. Розничная торговля (кроме той, что определена в списке как разрешенная).

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