Кабмин разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина
Правительство Украины разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина. Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на своей странцие в
По ее словам, инициатива о составлении списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.
"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов... Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям. Наш приоритет – максимальное сохранение рабочих мест, но с обязательным соблюдение всех безопасности карантинных норм", – отметила Панаиотиди.
По ее словам, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, будет выглядеть следующим образом:
1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.
2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).
3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.
4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).
5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).
6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).
7. Розничная торговля (кроме той, что определена в списке как разрешенная).