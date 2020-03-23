Бориспольский горсовет выделил из бюджета 3,7 млн гривен на борьбу с коронавирусом (видео)

На внеочередной сессии городского совета Борисполя (Киевская обл.) депутаты приняли решение выделить на борьбу с коронавирусом почти 3,7 млн гривен. Данная сумма будет направлена на приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала и экспресс-тестов диагностики коронавируса, 1 млн 845 тыс. гривен пойдет на нужды Бориспольской больницы интенсивного лечения (*) и столько же для амбулаторий первичной медицинской помощи.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 20 марта 2020 года.

Из сюжета следует, что 19 марта 2020 года в Борисполе состоялось заседание внеочередной 70-й сессии городского совета, на которой депутаты приняли решение выделить на борьбу с коронавирусом почти 3,7 млн гривен.

“Руководители обратились в комиссию (городскую комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям - KV ) с просьбой выделить им срочно средства на приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала и экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Сумма составляет по первичке (амбулатории первичной медицинской помощи - KV ) 1 845 500 гривен, и по нашей больнице тоже 1 845 500, то есть суммы одинаковые”, – сказал городской голова Борисполя Анатолий Федорчук (на фото).

По его словам, закупленные средства “помогут нашей больнице противостоять этой угрозе”. Отметим, что на сайте городского совета Борисполя о решении выделить данную сумму не сообщается.

Как сообщала ранее KV , по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине насчитывается 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За истекшие сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Киеве за сутки было выявлено 20 новых случаев заболевания.

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