Бориспольский горсовет выделил из бюджета 3,7 млн гривен на борьбу с коронавирусом (видео)
На внеочередной сессии городского совета Борисполя (Киевская обл.) депутаты приняли решение выделить на борьбу с коронавирусом почти 3,7 млн гривен. Данная сумма будет направлена на приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала и экспресс-тестов диагностики коронавируса, 1 млн 845 тыс. гривен пойдет на нужды Бориспольской больницы интенсивного лечения (*) и столько же для амбулаторий первичной медицинской помощи.
Об этом
Из сюжета следует, что 19 марта 2020 года в Борисполе состоялось заседание внеочередной 70-й сессии городского совета, на которой депутаты приняли решение выделить на борьбу с коронавирусом почти 3,7 млн гривен.
“Руководители обратились в комиссию (городскую комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям -
По его словам, закупленные средства “помогут нашей больнице противостоять этой угрозе”. Отметим, что на сайте городского совета Борисполя о
Как сообщала ранее
* КНП "ББЛІЛ" (код ЄДРПОУ: 01994132)
Фото: