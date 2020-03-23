Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве

"Возможно, в Минздраве где-то не совсем корректно подсчитали".

Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве
Фото: Київська міська державна адміністрація / Youtube

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество подтвержденных больных с COVID-19 в Киеве - 24 человека, а не 29, как заявили накануне в Центре общественного здоровья.

"Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", куда направляем тесты на подтверждение или опровержение подозрения. Результаты поступают нам каждые сутки, и на сегодня имеем 24 случая. Возможно, в Минздраве суммируют цифры по всех регионах и где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем, что сегодня всем сложно, большая нагрузка, могут быть ошибки", - заявил Кличко в понедельник в своем видеообращении.

По его словам, за сутки в Киеве выявили 14, а не 20 лабораторно подтвержденных случаев. Это восемь женщин в возрасте от 25 до 49 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

22 из 24 случаев инфицирования - завозные (из Франции, Испании, Германии), два - местные (из Житомисркой области и Киева).

Госпитализированы только 13 человек, остальные 11 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.

Быстрыми тестами в Киеве проверили 594 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко призвал Кабмин обеспечить соблюдение карантина въезжающими в страну
В КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - ПоворозникВ КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - Поворозник
В Киеве Нацгвадия взяла под охрану инфекционное отделение больницы, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19В Киеве Нацгвадия взяла под охрану инфекционное отделение больницы, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19
Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок во время дебатов по коронавирусуМинистр здравоохранения Нидерландов упал в обморок во время дебатов по коронавирусу
В Раду прибыли сотрудники Минздрава для дезинфекцииВ Раду прибыли сотрудники Минздрава для дезинфекции
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
"Европейская солидарность" просит правительство не закрывать метро в Киеве"Европейская солидарность" просит правительство не закрывать метро в Киеве
Кличко не намерен работать дистанционно из-за карантинаКличко не намерен работать дистанционно из-за карантина
Корниенко: депутаты остаются в Киеве, возможны внеочередные заседания
Минцифры готовит образовательный сериал для госслужащихМинцифры готовит образовательный сериал для госслужащих
Последние новости
Подгружаем последние новости