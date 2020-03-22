Украина осудила проведение незаконных выборов в Абхазии

МИД подтвердил поддержку территориальной целостности Грузии.

Украина осудила проведение незаконных выборов в Абхазии
Фото: army.lv

Украина не признала так называемые президентские выборы, которые состоялись в воскресенье в Абхазии.

Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря. Организация незаконных «выборов» на оккупированных территориях является обычной практикой РоSSийской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств", - сказано в заявлении.

Указывается, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает РоSSию выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Вторые за год выборы в Абхазии прошли в воскресенье в связи с тем, что "президент" самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба подал в отставку в результате протестов. На этот пост баллотировались три кандидата: лидер местной оппозиции Аслан Бжания, "министр" экономики Адгур Ардзинба и бывший "министр" внутренних дел Леонид Дзапшба.

Напомним, территория Абхазии и Цхинвальского региона официально объявлены в Грузии оккупированными после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Другие государства, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, "независимость" этих регионов не признают.

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