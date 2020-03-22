Зеленский попросил мэров отложить политическую борьбу в сторону

Президент просит объединиться для борьбы с коронавирусом.

Зеленский попросил мэров отложить политическую борьбу в сторону
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел селекторное совещание с главами областных государственных администраций и мэрами. На нем обсуждались меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится на сайте президента.

"Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа", – сказал Зеленский на совещании.

Он попросил мэров и губернаторов составить список проблем на местах для их совместного решения и пообещал проводить такие совещания дважды в неделю.

Он также рассказал, уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам. Например, Ивано-Франковская область получит одну ПЦР-систему. "Это лаборатория, которая позволит нам получать исследования у нас в области", - рассказал по итогам совещания мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив.

Напомним, что по состоянию на 22 марта в Украине выявили 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Три из них привели к летальному исходу, один человек выздоровел.

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