На Донбассе произошло 10 обстрелов, ранен военный

Боевики вели огонь из 82-мм и 120-мм минометов.

На Донбассе произошло 10 обстрелов, ранен военный
Фото: СНБО

В субботу, 21 марта, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.

Противник дважды открывал огонь в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки совершил шесть выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, рядом с Новотроицким стрелял из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики также выпустили восемь мин из 82-мм минометов вблизи Новотошковского, 15 мин из минометов калибра 120 мм рядом с Новгородским.

Неподалеку Попасной оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новолуганского - из миномета калибра 82 мм (три мины), а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием РоSSийской Федерации адекватный ответ.

Напомним, 20 марта в зоне боевых действий на Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских военных получили ранения.

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