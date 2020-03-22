Самолет с тестами и медоборудованием из Китая доставит груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП

Грузовой самолет Ил-76, который Украина отправила в Китай за тестами на коронавирус, масками, аппаратами искусственной вентиляции легких, - догружается и доставит необходимый медицинский груз в Киев вечером 22 марта.

Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве ", - написал он в фейсбуке вечером 21 марта.

Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Замглавы ОП поблагодарил народного депутата из фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, который вылетел в Китай , чтобы оформить документы и груз.

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из Китая привезут 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов штучной вентиляции легких, 1 млн масок, 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции, 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.

Глава государства пообещал, что средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами будет обеспечен каждый украинец.