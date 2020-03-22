Комитет по вопросам здоровья нации идет на карантин, - нардеп Зинкевич

Коронавирус подхватил нардеп, присутствовавший на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19.

Комитет по вопросам здоровья нации идет на карантин, - нардеп Зинкевич

Комитет по вопросам здравоохранения Верховной Рады в полном составе идет на 14-дневный карантин.

Об этом вечером 21 марта сообщила секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

"Заболел коронавирусом еще один наш коллега, который присутствовал на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19. Посмотрим удастся ли в ближайшее время организовать заседание комитета онлайн, ведь он сейчас один из важнейших", - написала она в фейсбуке.

Фамилии заразившегося коронавирусом коллеги Зинкевич не указала.

Нардеп добавила, что она сдала тест на коронавирус, но еще ждет результатов.

"Но независимо от результатов карантин обнуляется со дня обнаружения нового больного, то есть изоляция еще 14 дней", - подчеркнула она.

Напомним, по состоянию на вечер 21 марта, заражение коронавирусной инфекцией подтверждено только у одного парламентария - члена группы "Доверие" Сергея Шахова. Из-за этого члены экологического комитета Рады, на заседании которого Шахов присутствовал 12 марта, решили самоизолироваться на 14 дней.

Сегодня у Шахова диагностировали пневмонию, он госпитализирован в Александровскую больницу.

Вечером сегодня нардеп сообщил об обнаружении коронавируса у своего коллеги Сергея Вельможного и его сына, но сам Вельможный эту информацию опроверг.

Сергей Вельможный - член Комитета по вопросам правовой политики.

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