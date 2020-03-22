Шахов сообщил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного

Вельможный заявил, что первый тест оказался негативным, но факт госпитализации подтвердил.

Шахов сообщил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Сергей Вельможный
Фото: скрин видео

Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного депутата Верховной Рады. Им оказался нардеп от группы "Доверие" Сергей Вельможный.

Об этом сообщил ранее инфицированный коронавирусом нардеп Сергей Шахов.

"Пришли тревожные новости, что члены моей команды - Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно - вовремя отследить, вовремя обратиться к врачу", - заявил Шахов вечером 21 марта в видео, опубликованном в фейсбуке.

Сергей Вельможный опроверг информацию о своем заражении коронавирусом.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19, меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно", - написал он у себя в фейсбуке.

"Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - добавил Вельможный.

Сергей Вельможный - мажоритарщик с Луганской области, коллега Шаховапо группе "Доверие". В Раде 8-го созыва Вельможный помощником Шахова.

Ранее сегодня в Киеве выявили семь новых случаев COVID-19. Возраст больных - от 29 до 50 лет.

Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у родственницы Шахова.

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