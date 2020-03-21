Филатов сообщил, что завтра Зеленский проведет селекторное совещание с мэрами

Накануне в эфире "Свободы слова" мэры потребовали от правительства денег на карантин.

Филатов сообщил, что завтра Зеленский проведет селекторное совещание с мэрами
Борис Филатов

На воскресенье, 22 марта, запланировано селекторное совещание президента Владимира Зеленского с мэрами областных центров и городов-миллионников.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14:00 у нас селекторное совещание с Президентом. Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей", - написал Филатов в фейсбуке вечером 21 марта.

В пятницу, 20 марта, в эфире "Свобода слова" обсуждались результаты недельного карантина из-за коронавируса. Премьер Денис Шмыгаль призвал мэров крупных городов "быть сосредоточенными, мобилизовать все ресурсы и правительства, и бизнеса, и простых граждан".

В свою очередь мэры требовали от руководства страны четкой информации по финансированию мер по предотвращению коронавируса.

"На что в этом году города могут рассчитывать? Когда Верховная Рада приняла закон, чтобы отменить налог на землю и недвижимость, а в бюджете это 13%. Мы понимаем, что бюджет городской, что приняли, его уже нет. Я хочу четко понимать, сколько мы можем получить тест-систем. Важна правда", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил об игнорировании Кабмином потребностей на местах.

"Кабмин нас не замечает. Я получил из бюджета 2 поломанных аппарата ИВЛ. Нам определили 22 инфекционную больницу в качестве опорной, но ни одной копейки не дали на нее. Скоро транспорт будет коллапсировать", - заявил он.

Во время программы между Филатовым и нардепом от "Слуги" Данилом Гетманцевым также возникла перепалка по поводу налоговых облегчений для бизнеса от Верховной Рады.

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