Фонд "Вернись живым" отправил в зону ООС еще 1 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

Благотворительный волонтерский фонд "Вернись живым" 21 марта отправил в зону боевых действий на Донбассе очередную партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

"Прямо сейчас, пока вы читаете этот пост, 1 тысяча наборов для ПЦР тестирование на коронавирус едут на фронт", - говорится в сообщении на странице фонда в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Повернись живим

Сообщается, что в течение следующей недели военными медиками будет собрано биологический материал. К этому времени волонтеры обещают подготовить холодильное оборудование, которое позволит доставить этот материал обратно в лабораторию.

"ПЦР-тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных (если они есть). Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирование, сделанное с учетом опыта других стран", - отмечают в "Вернись живым".

Напомним, 19 марта фонд "Вернись живым" отправил в зону ООС первую партию экспресс-тестов на коронавирус. На приобретение 50 экспресс-тестов волонтеры собрали более 19 тысяч гривен.