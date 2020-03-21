На Киву написали заявление в ГБР за прославление Сталина (документ)

Нардеп от ОПЗЖ счел, советский диктатор навел бы порядок в Украине.

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин подал в Государственное бюро расследований заявление на народного дептутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву.

Об этом Безгин сообщил в фейсбуке, обнародовав фотокопию заявления.

В нем Безгин отметил, что накануне Илья Кива как представитель государственной власти у себя на фейсбуке, опубликовав фотографию советского диктатора Иосифа Сталина и процитировав "вождя народов", публично использовал символику коммунистического тоталитарного режима, чем "вероятно совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.436 прим. 1 УК Украины".

Фото: facebook.com/Виталий Безгин

Фото: facebook.com/Виталий Безгин

Фото: facebook.com/Виталий Безгин

20 марта Кива у себя на фейсбуке ,комментируя ситуацию с коронавирусом, похвалил Сталина и опубликовал цитату диктатора, в которой упоминались моры и эпидемии. По мнению нардепа, "сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране".

Ранее Илья Кива поздравил мужчин с 23 февраля - днем красной армии.

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