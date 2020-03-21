Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Среди украинских военнослужащих потерь не было.

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

С начала суток роSSийско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь украинских среди военнослужащих не было.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Огонь был зафиксирован неподалеку Новотроицкого, Водяного, Новгородского и Новотошковского.

В пятницу, 20 марта, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских бойцов получили ранения.

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