Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Рентген показал незначительную пневмонию.
Депутат Верховной Рады Сергей Шахов, у которого 18 марта обнаружили коронавирус, госпитализирован в Александровскую больницу.
Об этом парламентарий сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал он.
Шахов пообещал рассказать подробности сегодня вечером.
Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у родственницы Шахова.
Президент Влаадимир Зеленский заявил, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги, а его самого на заседании не было. Тем не менее, глава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим нардепом.
11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.
Спикер парламента Дмитрий Разумков исключл остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусом.