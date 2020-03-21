Зеленский предложил украинским телеканалам запустить видеоуроки для школьников

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов запуск масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов, которые перешли на дистанционное обучение в связи с карантином. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время", - говорится в сообщении .

Зеленский считает, что проект должен быть не только информативным и интересным для детей, но и для их родителей, бабушек и дедушек, чтобы поощрять их оставаться дома.

По задумке президента, телеуроки будут транслировать на общенациональных украинских каналах и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в интернете.

Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента. Однако о сроках ее реализации не сообщается.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел общенациональный карантин во всех учебных заведениях до 3 апреля. 19 марта стало известно, что Минздрав готовится к продлению карантина, поскольку в Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом.