Умерла известная украинская социолог Ирина Бекешкина
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“Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну… Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать”, – говорится в сообщении.
В Фонде выразили соболезнования близким и родным Ирины Бекешкиной.
Отметим, что, по
Известно, что Ирина Бекешкина родилась в 1952 году. Закончила философский факультет Киевского госуниверситета им. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук. Автор свыше 100 научных работ и большого количества публицистических публикаций. Во время Евромайдана выступила с резкой критикой “авторитарного режима” Виктора Януковича и предрекла гражданскую войну в случае нажима правоохранителей на оппозицию.
Напомним, что на сайте электронных петиций Киевсовета зарегистрировано обращение к столичным властям с просьбой переименовать ул. Саратовскую на Нивках на бульвар имени первого космонавта Украины Леонида Каденюка.
* “Благодійна організація Благодійний фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" (код ЄДРПОУ: 20062078)
Фото: сайт Фонда