Умерла известная украинская социолог Ирина Бекешкина

Умерла известная украинская социолог Ирина Бекешкина
Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина – известная украинская социолог, директор Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива.

“Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну… Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать”, – говорится в сообщении.

В Фонде выразили соболезнования близким и родным Ирины Бекешкиной.

Отметим, что, по данным аналитической системы Youcontrol, благотворительная организация (БО) “Благотворительный фонд “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” (**) основана 4 сентября 2000 года. Его руководителем была Ирина Эриковна Бекешкина.

Известно, что Ирина Бекешкина родилась в 1952 году. Закончила философский факультет Киевского госуниверситета им. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук. Автор свыше 100 научных работ и большого количества публицистических публикаций. Во время Евромайдана выступила с резкой критикой “авторитарного режима” Виктора Януковича и предрекла гражданскую войну в случае нажима правоохранителей на оппозицию.

Напомним, что на сайте электронных петиций Киевсовета зарегистрировано обращение к столичным властям с просьбой переименовать ул. Саратовскую на Нивках на бульвар имени первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

* “Благодійна організація Благодійний фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" (код ЄДРПОУ: 20062078)

Фото: сайт Фонда


Ольга Марийко, КиевВласть

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