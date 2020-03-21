Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса

25 из 41 подтвержденного случая Covid-19 в Украине зарегистрированы в Черновицкой области.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук вечером 20 марта распорядился перекрыть дороги на въезд-выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Управлению патрульной полиции в Черновицкой области организовать с 20.03.2020 до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в г. Черновцы (объездное кольцо Магала на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и В. Александри)", - говорится в документе.

В распоряжении мэр поручил коммунальному предприятию перекрыть дорогу бетонными блоками.

Также мэр запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых.

Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока", - сказал Каспрук в видеообращении, обнародованном на его странице в фейсбуке.

С понедельника в городе также будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, 25 из 41 официально подтвержденного случая Covid-19 в Украине зарегистрированы в Черновицкой области. Только 20 марта на Буковине подтвердили 10 случаев инфицирования коронавирусом.

Одна из трех скончавшихся в следствие коронавирусной инфекции - 33-летняя жительница Черновцов.

Первый инфицированный коронавирусом в Украине - тоже из Черновицкой области. Он уже выздоровел.

По данным Черновицкой ОГА, география распространения коронавируса в области такова:

11 человек в селе Колинковцы Хотинского района;

7 человек в Бруснице Кицманского района;

1 человек в Хотине;

1 человек в Топоровцах Новоселицкого района;

1 человек в Лужанах Кицманского района;

1 человек в Черновцах;

1 человек в селе Иживцы Сторожинецкого района.

Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоривцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда. Все жители этих сел, которые являются контактными лицами либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с субботы, 14 марта, в Черновицкой области ввели режим чрезвычайной ситуации.