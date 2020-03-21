"Что там болеть, Господи? Ну, кто-то, возможно, умрет", - Потураев о коронавирусе в Раде

В случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам.

Если кто-то из народных депутатов умрет от коронавируса, то на его место придет новый согласно списку и работа Рады продолжится.

Об этом нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил в интервью 24 каналу.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Переболеем и вернемся к работе. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый. В чем проблема? Нет проблемы", - сказал Потураев.

Нардеп уверен, что если начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен, все переболеют.

Он напомнил, что в Раде работает немало людей пожилого возраста, которые принадлежат к группе риска при заражении коронавирусом.

"У нас ситуация очень-очень опасная... Если пойдут так называемые цепи заболевания, цепи заражения, то в принципе весь парламент будет заражен, все переболеют", - отметил парламентарий.

Потураев уточнил, что все депутаты, которые виделись с зараженным коронавирусом Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты. Они показали отрицательный результат.

Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у родственницы Шахова.

Президент Влаадимир Зеленский заявил, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги, а его самого на заседании не было. Тем не менее, глава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим нардепом.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Спикер парламента Дмитрий Разумков исклил остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусом.