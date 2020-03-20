Ярославский перечислил $2 млн на деятельность Харьковского антикризисного штаба

Украинский бизнесмен, руководитель Харьковского антикризисного штаба Александр Ярославский перечислил 2 млн долларов на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт штаба.

Как отмечают в штабе, на эти деньги будут приобретены 450 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

19 марта на встрече с представителями харьковского бизнеса Александр Ярославский сказал, что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит $13 млн, первый транш перечислит немедленно.

Согласно размещенным на сайте штаба данным общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет $2,384 млн для Харькова и $2,347 млн для области. Эти же данные были вчера озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов.

В понедельник планируется обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора средств.