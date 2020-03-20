"Это как на Майдане": недовольные переговорами в Минске "слуги народа" формируют Демплатформу

Народные депутаты от "Слуги народа", которые выступают против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы, формируют депутатскую группу Демократическая платформа. Сейчас парламентарии работают над обращением к президенту.

Об этом LB.ua рассказали участники инициативной группы.

"Это неформализованная группа депутатов. Я бы сказал, что это патриотическое крыло нашей фракции, катализатором для которого стала новость о Консультативном совете, о котором мы узнали, к сожалению, от СМИ . Конечно, мы не планируем куда-то выходить (из фракции, - ред.). Люди объединились вокруг ценностей и красных линий. Это как на Майдане было - никто этим не управляет, никто не заставляет и не влияет на нашу группу и на наши решения. Это объединение вокруг принципов", - рассказал нардеп Егор Чернев - председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

По данным LB.ua, сейчас группа готовит обращение к президенту, в котором планирует призвать Банковую отказаться от идеи создания Координационного совета на переговорах в Минске. Депутаты не планируют публиковать свои предложения по поводу ТКГ, как это было в случае с первым обращением.

"Мы подпишем "живыми подписями" и пойдем на встречу с этой декларацией", - рассказал один из участников группы. По его словам, планируется собрать около 30 подписей.

"Это фактически предложения с нашей стороны, потому что мы встречались с Ермаком, выслушали его позицию и считаем, что Консультативный совет - это опасные уступки РоSSийской Федерации. Наша задача - достучаться до президента, встретиться с ним, донести до него свою позицию, чтобы не было совершено ошибок в Минске", - отметил Чернев.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ , РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Часть "Слуги народа" сразу же после публикации протокола заседания ТКГ выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО.