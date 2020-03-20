В Марьинке при пересечении КПВВ задержали женщину с 2 млн гривен наличными

Женщина направлялась с временно оккупированной территории в город Курахово.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области задержали автомобиль ВАЗ 21061, который двигался с временно оккупированной территории в город Курахово, в котором обнаружили и изъяли более 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"На КПВВ «Марьинка» была пресечена попытка незаконного перемещения наличных средств в крупных размерах. Во время осмотра автомобиля ВАЗ 21061, который двигался с временно оккупированных территорий в город Курахово Донецкой области, у пассажирки была обнаружено и изъято свыше 2 миллионов гривен, которые были скрыты под одеждой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главари "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине.

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