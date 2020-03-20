В деле о разгоне Майдана 30 ноября появился новый подозреваемый

Подозрение вручили экс-начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий ГУ МВД в Киеве.

В деле о разгоне Майдана 30 ноября появился новый подозреваемый
Фото: Андрей Хартанович / endryx.livejournal.com

Государственное бюро расследований 20 марта сообщило о подозрении бывшему руководителю одного из подразделений Главного управления МВД в Киеве. Ему вменяют ст.340 Уголовного кодекса (незаконное препятствование проведению мирных собраний граждан) в связи с разгоном протестующих на Майдане Независимости в ноябре 2013 года.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Подозреваемый занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятия управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве, был заместителем начальника нарядов на Майдане Независимости.

При его участии 30 ноября 2013 года сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск разогнали около 300 протестующих на Майдане.

Меру пресечения подозреваемому пока не избрали.

Напомним, в ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг сторонников евроинтеграции. Официальным поводом стала необходимость устанавливать на Майдане новогоднюю елку.

С тех пор в Киеве новогодние елки стали устанавливать на Софийской площади.



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