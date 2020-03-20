56 депутатов обжаловали в Конституционном Суде новый закон о среднем образовании

ОПЗЖ заявила об ущемлении прав национальных меньшинств.

56 депутатов обжаловали в Конституционном Суде новый закон о среднем образовании
Фото: Дмитрій Єршов

56 депутата Верховной Рады во главе с Василием Нимченко и Нестором Шуфричем обжаловали в Конституционном Суде новый закон о среднем образовании, который приняли 16 января 2020 года.

Об этом говорится на сайте КСУ.

Их основная претензия касается языковых моделей обучения для национальных меньшинств.

Депутаты считают, что закон противоправно сужает существующие права на обучение на родном языке. Также они указали, что в законе прописаны дискриминационные преимущества по языковому признаку или этническому происхождению, поскольку коренные народы имеют право обучаться на своем языке все 12 классов, а национальные меньшинства - только в начальных классах.

Кроме того, в представлении говорится о дискриминации работников пенсионного возраста, которых решили перевести на строковые трудовые договора.

Напомним, что новый закон о среднем образовании дополняет рамочный закон об образовании, принятый в 2017 году.

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