В КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - Поворозник

В КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - Поворозник

Столичные власти приняли решение о введении в Киеве чрезвычайной ситуации. Все соответствующие меры в столице уже внедряются, а документы сейчас проходят юридические процедуры.

Об этом KV стало известно из сообщения РБК-Украина.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. В частности, украинские силовики начали контролировать пункты выезда и въезда в Киеве. В настоящее время действуют уже 8 стационарных постов, в состав которых входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии. Вместе с работниками полиции гвардейцы несут службу возле Александровской больницы в столице. Данные меры приняты с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото: KV


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве Нацгвадия взяла под охрану инфекционное отделение больницы, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19В Киеве Нацгвадия взяла под охрану инфекционное отделение больницы, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19
Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решениеКабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решение
КС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда ТатьковаКС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда Татькова
"Европейская солидарность" просит правительство не закрывать метро в Киеве"Европейская солидарность" просит правительство не закрывать метро в Киеве
Киевляне возмутились распространением фейков о ситуации с коронавирусом чиновницей Деснянской РГА (фото)Киевляне возмутились распространением фейков о ситуации с коронавирусом чиновницей Деснянской РГА (фото)
Корниенко: депутаты остаются в Киеве, возможны внеочередные заседания
Пограничники не пустили в Украину роSSийского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-классПограничники не пустили в Украину роSSийского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс
В Киеве прошел марш ко Дню добровольцаВ Киеве прошел марш ко Дню добровольца
В Черновицкой области объявили режим чрезвычайной ситуацииВ Черновицкой области объявили режим чрезвычайной ситуации
ОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПАОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПА
Последние новости
Подгружаем последние новости