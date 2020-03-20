В КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - Поворозник

Столичные власти приняли решение о введении в Киеве чрезвычайной ситуации. Все соответствующие меры в столице уже внедряются, а документы сейчас проходят юридические процедуры.

Об этом KV стало известно из сообщения РБК-Украина.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева . Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. В частности, украинские силовики начали контролировать пункты выезда и въезда в Киеве . В настоящее время действуют уже 8 стационарных постов, в состав которых входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии. Вместе с работниками полиции гвардейцы несут службу возле Александровской больницы в столице. Данные меры приняты с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.