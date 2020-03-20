Минздрав: количество проверок на коронавирус значительно увеличится

Министерство здравоохранения прогнозирует, что со следующей неделе в Украине значительно увеличится количество проверок на коронавирус. Но это произойдет не потому, что начнут диагностировать "всех подряд", а в связи с увеличением количества случаев COVID-19 и подозрений на эту болезнь.

Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы ожидаем сейчас самую большую поставку тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории государства, и уже на следующей неделе количество исследований будет значительно увеличиваться", - сообщил он.

Он признал, что пока что у государства нет планов проверять на коронавирус всех людей, у которых есть симптомы острого респираторного заболевания или которые вернулись из-за границы.

"Сегодня ВОЗ и опыт других стран, кроме Кореи, показывает, что тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью и по симптомам. Это в первую очередь зависит и от нагрузки на систему здравоохранения. Буквально недавно итальянские медики выходили в СМИ , обращались с просьбой не приходить на тестирование, если нет симптомов, поскольку лаборатории не успевают работать", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас проверки на коронавирус проходят более чем в десяти лабораториях по всей Украине.

"Страна работает по утвержденным алгоритмам, доставка проб происходит ежедневно, ПЦР-диагностика происходит в 11 лабораториях на территории страны, и вчера из 10 случаев девять были выявлены именно в региональных лабораториях", - сообщил главный санврач.

Напомним, что по состоянию на вечер 19 марта в Украине выявили 26 случаев COVID-19. Три человека скончались, один вылечился.