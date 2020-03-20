“Слуги народа” предлагают государству за счет инвесторов частично гарантировать кредиты фермерам

Некоторые депутаты “Слуги народа” зарегистрировали в Верховной Раде (ВР) законопроект о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Нардепы предлагают на деньги частного капитала и госбюджета в какой-то мере гарантировать возвращение мелкими фермерами взятых ими кредитов.

Об этом KV стало известно из содержания законопроекта №3205 “О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве”, переданного на рассмотрение аграрного комитета ВР.

Среди авторов законопроекта – член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Бунин, избранный по 98 округу Киевской области (Борисполь, Бориспольский, Згуровский, Переяслав-Хмельницкий, Яготинский районы, часть Броварского района).

Вместе с коллегами по комитету и фракции он предлагает создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве – специализированное небанковское финансовое учреждение, которое бы поддерживало малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих первичное производство сельскохозяйственной продукции, частично гарантируя исполнение их обязательств по кредитным договорам.

По законопроекту, Фонд создается государством в лице Кабинета министров. Участниками Фонда могут быть государство и юридические лица. Уставный капитал Фонда формируется за счет средств его участников. Органами управления Фонда является Общее собрание участников, Совет и Правление.

Совету, в частности, надлежит утвердить положение о порядке предоставления гарантий Фондом и установить критерии финансовых учреждений, перед которыми будет осуществляться обеспечение по кредитным обязательствам. К компетенции Правления будет относиться решение всех вопросов, связанных с управлением текущей деятельностью Фонда. Основной ее вид – предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малых и средних субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве.

В законопроекте прописано, что на частичное гарантирование смогут рассчитывать физлица-предприниматели и юридические лица – малые и средние субъекты предпринимательства, в собственности или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 гектаров.

Указаны в проекте закона и источники финансирования Фонда:

средства, переданные в уставный капитал Фонда;

доход от финансово-хозяйственной деятельности;

средства, полученные от третьих лиц на возвратной основе по согласованию органа, осуществляющего государственное регулирование рынков финансовых услуг;

бюджетные средства в случае предусмотрения их законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год;

другие источники, не запрещенные законодательством.

При этом, в документе сказано, что “государство не вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность Фонда”.

Как сообщала KV , в Раде зарегистрирован законопроект №3208 “О прогрессивных земельных отношениях”, который в случае открытия “рынка земли” предлагает продавать только один земельный участок в одни руки, чтобы исключить концентрацию в одних руках земельных угодий, больших чем самый большой пай при распаевании.

По законопроекту, хозяева земли могут получить право в одностороннем порядке досрочно разрывать договора аренды земельных участков и получать дешевые кредиты на свое сельхозпроизводство. А тем, у кого нет земли, законопроект сулит прямые и дешевые кредиты на ее покупку от государства.

Научно-практическим инициатором проекта закона является разработчик “Народной земельной реформы” Роман Головин , получивший у депутатов авторскую и законодательную поддержку.

Напомним, 18 октября 2019 года аграрный комитет ВР в закрытом режиме согласовал законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который KV в свое время подробно разбирала.

13 ноября 2019 года ВР приняла этот законопроект за основу, попутно приняв в первом чтении за основу еще более чудовищный земельный законопроект №2194 . К слову, судьба законопроекта №2194 пока неизвестна – профильный комитет ВР еще не рассматривал поправки ко второму чтению.

Законопроект “о рынке земли”, в редакции первого чтения, разрешает продажу земли иностранцам, контролирующим украинские юридические лица. Это вызвало бурные протесты как в сессионном зале (фракция ВО “Батькивщина” и “ОПЗЖ” требуют срочно принять закон о референдуме и вынести на него вопрос о земле), так и за его пределами, “в полях”.

Ко второму чтению оппозиционные депутаты внесли около 4000 поправок, из которых более половины уже были рассмотрены и были отклонены монобольшинством правящей партии.