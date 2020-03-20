Депутат, выступивший против создания Консультативного совета с ОРДЛО, потерял должность советника Зеленского

Президент отказался от советов Лероса.

Депутат, выступивший против создания Консультативного совета с ОРДЛО, потерял должность советника Зеленского
Гео Лерос
Фото: http://mip.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил народного депутата Гео Лероса с должности внештатного советника президента.

Об этом говорится в указе №100/2020 от 20 марта.

На прошлой неделе Лерос вместе с несколькими десятками других депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" подписал обращение к Зеленскому против создания "консультативного совета" в Минске.

На этой неделе Лерос также подписал обращение на имя секретаря СНБО Алексея Данилова, в котором попросил уволить его советника Сергея Сивохо.

Гео Лерос, основатель международного арт-проекта Art United Us, стал внештатным советником Зеленского в июне 2019 года.

В июле того же года он избрался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

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