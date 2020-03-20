В СНБО предлагают на период карантина разместить медиков в отелях и хостелах рядом с больницами

В СНБО предлагают на период карантина разместить медиков в отелях и хостелах рядом с больницами

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагают срочно рассмотреть вопрос размещения медиков, занятых оказанием помощи лицам заболевшим коронавирусом, в отелях и хостелах рядом с медучреждениями. Также предлагается решить вопрос с обеспечением транспортировкой медиков от мест их проживания до медучреждений и обеспечения членов их семей необходимой помощью.

Об этом KV стало известно из письма №724/14-04/2-20 от 18 марта 2020 года заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева.

Как следует из документа заместитель секретаря СНБО с целью обеспечения оказания непрерывной помощи лицам с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом 2019-nCoV просит срочно рассмотреть такие вопросы:

размещения медицинского персонала в отелях, хостелах и т.п., которые находятся рядом с учреждениями здравоохранения, определенными для оказания медпомощи лицам с болезнью COVID-19, и обеспечения их питанием;обеспечения транспортировки медперсонала, который привлечен для оказания медпомощи лицам с болезнью COVID-19, от мест постоянного проживания до рабочих мест;обеспечения членов семей и близких родственников медперсонала, который привлечен для оказания медпомощи лицам с болезнью COVID-19, необходимой помощью.

Напомним, медсестра из Киевской области заявила, что власти бросили медиков в борьбе с коронавирусом “один на один”. По ее словам, в медучреждениях не хватает персонала, тот что есть вынужден перерабатывать. Переработка дополнительно не оплачивается. Кроме того, у медиков не хватает элементарного – средств индивидуальной защиты. Медсестра попросила помощи у жителей Киевщины.

Отметим, что в Украине по состоянию на 10:00 20 марта зафиксировано уже 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.


Игорь Бровко, КиевВласть

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