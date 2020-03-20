Зеленский призвал увеличить количество наземного транспорта в крупных городах

Это поможет соблюдать ограничение в 10-20 пассажиров в салоне.

Зеленский призвал увеличить количество наземного транспорта в крупных городах
Фото: Макс Требухов

Главам ОГА и мэрам крупных городов поручили максимально увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов в своих регионах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это поможет придерживаться ограничений в 10-20 пассажиров. Я призываю каждого главу ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в своем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - подчеркнул президент.

Вместе с тем в некоторых украинских городах полностью прекратили движение общественного транспорта. Например, Луцкий городской совет полностью запретил его курсирование с 19 марта и до конца карантина. Это же касается населенных пунктов Прилуцкого старостинского округа.

Аналогичное решение приняли и в Нововолынске, где движение общественного транспорта запретили с 20 марта.

Напомним, ранее решение прекратить все пассажирские перевозки приняли в Черновцах. Вначале там отменили льготный проезд, чтобы мотивировать людей пожилого возраста оставаться дома, но позднее работу общественного транспорта приостановили до улучшения эпидемической ситуации.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел Резникова в состав СНБОЗеленский ввел Резникова в состав СНБО
Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей на время карантинаЕмец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей на время карантина
Зеленский в телефонном разговоре обсудил с Трюдо противодействие пандемииЗеленский в телефонном разговоре обсудил с Трюдо противодействие пандемии
Владимир Зеленский прокомментировал факты увольнения людей из-за карантинаВладимир Зеленский прокомментировал факты увольнения людей из-за карантина
Зеленский поздравил поэтессу Лину Костенко с 90-летиемЗеленский поздравил поэтессу Лину Костенко с 90-летием
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Зеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллегиЗеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги
Шмыгаль призвал руководителей вузов не выселять студентов из общежитий на время карантинаШмыгаль призвал руководителей вузов не выселять студентов из общежитий на время карантина
Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусомЗеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Зеленский обратился к украинцам за границей
Последние новости
Подгружаем последние новости