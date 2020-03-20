За полгода СБУ предотвратила хищения на 742 миллиона гривен на гособоронзаказах

Также заблокированы хищения в сфере военно-технического сотрудничества на более чем 700 млн грн.

За полгода контрразведка СБУ предотвратила присвоение более 742 миллионов гривен бюджетных средств на выполнении государственного оборонного заказа. Кроме того, заблокированы схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на более чем 700 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр СБУ .

«Так, следователи зарегистрировали 4 уголовных производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины - по фактам злоупотреблений при использовании государственных денег в оборонно-промышленном комплексе должностными лицами некоторых силовых структур и госпредприятий», - сказано в сообщении.

Кроме того, контрразведчики СБУ предотвратили незаконный вывоз за пределы Украины товаров военного назначения и двойного использования на сумму более 647 млн грн.

По фактам нелегальной переправки этих товаров открыто 28 уголовных производств по ст. 333 Уголовного кодекса Украины. По выявленным нарушениям в сфере экспортного контроля наложены штрафные санкции на сумму более 137 миллионов гривен.

По соответствующим материалам уже вынесено 13 приговоров. По другим фактам проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению законодательства.