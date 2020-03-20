Главы МИД Украины и Венгрии проведут переговоры по видеосвязи

На 26 марта запланированы по видеоконференции переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его коллегой из Венгрии Петером Сиярто. Об этом Кулеба сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

"И второй трек - несмотря на то, что все визиты отменены – мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы в телефонном режиме с министрами иностранных дел других стран. Например, сегодня (в среду) договорились с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что 26 марта, когда я должен был посетить Будапешт для проведения заседания двусторонней комиссии, мы с ним проведем телеконференцию, потому что жизнь не останавливается", - отметил дипломат.

Кулеба также добавил, что одним из "положительных" последствий коронавируса будет то, что люди, наконец, поймут, что не обязательно физически встречаться. "Можно большинство дискуссий проводить в режиме телеконференций", - добавил он.