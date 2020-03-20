Чиновникам Нацгвардии и таможни сообщили подозрение во ввозе брендовой одежды под видом "гуманитарки"

Бюджет не получил более 4 млн гривен.

Чиновникам Нацгвардии и таможни сообщили подозрение во ввозе брендовой одежды под видом "гуманитарки"
Фото: dbr.gov.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований объявили подозрение замнчальника Западного территориального управления Нацгвардии, замнчальника и государственному инспектору одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС.

Они подозреваются в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжелые последствия экономическим интересам государства (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины), сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следствие установило, что подозреваемые, действуя в сговоре с предпринимателем, организовали схему ввоза в Украину брендовой одежды итальянского производства под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении ГБР.

Заместитель начальника управления Нацгвардии разрешил предпринимателю использовать склад на территории воинской части для хранения ввезенных товаров. Заместитель начальника таможенного поста и госинспектор таможни согласовали создание в складском помещении зоны таможенного контроля, но сам контроль над предпринимателем не совершали.

Суммарная стоимость ввезенных на территорию Украины товаров составляет 9,6 млн гривен. Местонахождение этих товаров неизвестно. Вследствие действий подозреваемых бюджет не получил 4,3 млн гривен.

Напомним, должностные лица ГУ ГНС в Харьковской области подозреваются в невыполнении судебных решений, а также ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей. Их действия привели к взысканию с государственного бюджета Украины почти 2,8 млн грн пени за несвоевременное возмещение НДС одному из харьковских ООО.

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