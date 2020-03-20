В Киеве Нацгвадия взяла под охрану инфекционное отделение больницы, где находятся пациенты с подозрением на COVID-19

"Здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус".

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве , в которое госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, охранят военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская сказала в эфире "1+1".

"На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно", - цитирует Голубовскуя Интерфакс-Украина.

Она отметила, что "всех протестировать невозможно".

"Всех протестировать невозможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США . Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - сказала она.

Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Украине подтверждены 26 случаев заболевания COVID-19. Есть случаи заражения внутри страны.