Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один военнослужащий

Противник применял минометы и БМП.

Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один военнослужащий
Фото: Олена Максименко

От начала суток 19 марта роSSийские оккупационные войска 11 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Дважды противник стрелял рядом с Лебединским - из минометов 82 мм выпущено 16 мин, также применяли гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Павлополем стреляли из вооружение БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре раза открывали огонь неподалеку Крымского - выпущена 41 мина из минометов калибра 120 мм, также стреляли из БМП-1, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского обстрел осуществлялся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Новотошковским противник выпустил 10 мин из минометов калибра 120 мм.

"Вследствие вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение. Его эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за прошлые сутки роSSийско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Трое военных получили боевые травмы.



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