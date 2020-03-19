Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей на время карантина

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал государственные, частные транспортные компании и пассажирских перевозчиков объединиться с органами местного самоуправления и обеспечить развозку медиков в условиях карантина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки врачей на время карантина
Илья Емец

"Мы рекомендуем транспортным компаниям общими усилиями разработать систему шатлов и маршрутов, которые оптимизируют передвижение специалистов, спасающих человеческие жизни", - заявил Емец.

Министр здравоохранения заявил, что восхищается волонтерами, которые развозят медиков на работу, но напомнил, что не стоит выходить из дома без крайней нужды.

"Заботьтесь о родителях и соседях преклонного возраста - по возможности купите им продукты и товары первой необходимости, пусть пожилые остаются дома", - отметил он.

Напомним, в связи с карантином в нескольких городах Украины полностью прекратили работу общественного транспорта. В Киеве закрыли метро, а в наземном транспорте должно находиться не более 10 пассажиров одновременно, все они должны быть в масках.

Однако в первый день после закрытия метро наземный транспорт оказался переполненным, люди в спальных районах часами ждали возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Киев без метро: автобусы и маршрутки переполнены, люди ждут в очередях часами".

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