Зеленский в телефонном разговоре обсудил с Трюдо противодействие пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо противодействие пандемии коронавируса и помощь населению обеих стран. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский высказал поддержку Трюдо и его семье, в частности, супруге канадского премьер-министра Софии, у которой обнаружили коронавирус.

"Президент проинформировал о мероприятиях, которых придерживается Украина для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий двоих стран и взаимная поддержка в борьбе с распространением заболевания", - говорится в сообщении.

Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Также премьер пообещал содействовать в вывозе из Канады граждан Украины, которые хотят вернуться.

Напомним, 13 марта у супруги канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо подтвердили коронавирус.

По состоянию на 19 марта, в Канаде подтверждены 736 случаев заражения COVID-19.