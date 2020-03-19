В Николаевской области пресекли попытку передачи ФСБ секретной информации о сфере кораблестроения

Злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с ФСБ.

СБУ задержала агента спецслужб РФ , жителя Николаевской области, во время попытки передать ФСБ секретную информацию в сфере кораблестроения. Об этом сообщил пресс-центр СБУ .

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Агента задержали во время попытки передачи секретной информации по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных. Установлено, что злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги.

По заданию ФСБ агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработках. Контакты фигуранта с представителями спецслужб РоSSии также задокументированы СБУ .

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохранителями решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.